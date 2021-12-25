Змея укусила певицу за лицо во время съемок клипа

Певицу Maeta во время съемок клипа за лицо укусила змея. Девушка поделилась видео с подписчиками в Instagram.

На черно-белых кадрах видно, как Maeta лежит на полу, а по ее груди ползает небольшая черная змея. В момент, когда девушке подносят вторую змею, первая неожиданно кусает исполнительницу за подбородок.

«На что я готова пойти ради создания клипов для вас», — так певица подписала ролик, набравший почти 500 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что американского рэпера Lil Pump укусила змея. В ролике видно, как увешанный драгоценностями музыкант в леопардовой куртке берет в руки змею, а затем с криком бросает ее.