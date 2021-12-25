Британские власти назначили экстренные переговоры из-за цен на газ

Правительство Великобритании проведет экстренные переговоры с главами энергетических компаний, которые испытывают трудности в связи с высокими ценами на газ. По данным газеты The Times, встреча назначена на понедельник, 27 декабря.

Поводом для совещания стало обращение двух энергетических компаний, EDF и Good Energy, а также ассоциация Energy UK. Они попросили власти принять срочные меры из-за повышения цен.

По данным издания, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в индивидуальном порядке уже обсудил проблему с главами компаний. На встрече они должны будут представить свои предложения по преодолению проблем.

Вероятнее всего, речь пойдет о снижении налогов и смягчении экологических сборов. Такие послабления помогут пройти сезон высоких цен на энергоносители, который, как отмечается в материале, связан с приостановкой работы нескольких атомных электростанций во Франции и низких объемов экспорта газа из России.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек указывала, что высокие цены на газ к весне станут большой проблемой для страны, а в Good Energy уже называют ситуацию «национальным кризисом». По оценкам аналитиков, стоимость электроэнергии может вырасти в полтора раза даже по сравнению с нынешним уровнем.

