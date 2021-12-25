Аналитики спрогнозировали будущее удаленки в России

Опрошенные «Известиями» эксперты предположили, что произойдет с удаленным режимом работы после окончания пандемии коронавируса. Специалисты спрогнозировали, что он превратится в гибридный формат.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова назвала переход на удаленку главным следствием пандемии в работе компаний. С января по ноябрь 2020 года число резюме соискателей сервиса, рассматривающих только дистанционную деятельность, выросло в 2,5 раза — до 115 тысяч.

Аналитик предсказала, что востребованность удаленного и гибридного режима работы в будущем России сохранится во всех сферах, где это возможно. В частности, в таких «офисных» профессиях, как области IT, маркетинга и рекламы, консультирования, бухгалтерии и других.

Основатель и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов подчеркнул, что удаленка является наиболее удобным форматом работы для большинства компаний. Он позволяет сократить расходы на аренду, время на дорогу, а также дает больше возможностей сотрудникам из других городов и стран.

«Гибридный формат также сохранит свою востребованность — это хорошее решение и для сторонников удаленки, и для сторонников работы в офисе», — отметил он.

Ранее замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников выяснил, что россияне разлюбили удаленку. Он предположил, что этот режим занятости вряд ли станет востребованным в стране в дальнейшем.

