Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Сербия захотела получить от России дополнительные объемы газа

Президент Сербии Вучич попросит Россию о продаже дополнительных объемов газа
Александар Вучич

Александар Вучич. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva сообщил, что его страна захотела получить от России дополнительные объемы газа. Он намеревается попросить о продаже российского лидера Владимира Путина в ходе телефонного разговора, передает ТАСС.

«Завтра опять буду говорить с Путиным. Буду просить новые объемы газа», — заявил глава сербского государства.

Ранее Вучич заявил, что договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет Белграду сэкономить 8,6 миллиона долларов в сутки. Он подчеркнул, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше, чем на европейской бирже.

25 ноября сербский лидер провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. После них он рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же», — подчеркнул Вучич.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Российские «Орионы» более 40 раз вылетели для ударов по террористам в Сирии
Блогер похудел на 64 килограмма из-за издевательств девушек и показал результат
Иран раскрыл планы по обогащению урана
В России начнут строительство ракетоносцев «Борей-А»
Россияне назвали главных музыкантов 2021 года
В России допустили введение ПДД для электросамокатов к лету 2022 года
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
В России разработали заряжающийся от линии электропередач дрон
Полицейские убили подростка в примерочной магазина и безоружного мужчину
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter