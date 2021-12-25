Сербия захотела получить от России дополнительные объемы газа

Президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Prva сообщил, что его страна захотела получить от России дополнительные объемы газа. Он намеревается попросить о продаже российского лидера Владимира Путина в ходе телефонного разговора, передает ТАСС.

«Завтра опять буду говорить с Путиным. Буду просить новые объемы газа», — заявил глава сербского государства.

Ранее Вучич заявил, что договор с Россией о поставках газа Сербии по 270 долларов на шесть месяцев позволяет Белграду сэкономить 8,6 миллиона долларов в сутки. Он подчеркнул, что полученная Сербией цена в шесть раз меньше, чем на европейской бирже.

25 ноября сербский лидер провел в Сочи переговоры в президентом России Владимиром Путиным. После них он рассказал, что Россия согласилась поставлять газ в Сербию на исключительных по цене условиях.

«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же», — подчеркнул Вучич.

