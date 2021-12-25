Европа запустила замену Hubble для США

С европейского космодрома Куру, расположенного в Южной Америке, стартовала тяжелая ракета Ariane 5 с космической обсерваторией James Webb, сообщает в Twitter компания Arianespace.

К концу февраля телескоп должен занять вторую точку Лагранжа системы Солнце — Земля, находящуюся на расстоянии около 1,6 миллиона километров от планеты. Начало работы обсерватории намечено на май.

В перспективе James Webb должен заменить орбитальный телескоп Hubble, запущенный США в апреле 1990 года. Диаметр собирающей поверхности основного зеркала второго составляет 2,4 метра, тогда как у первого данный параметр достигает 6,5 метра. Это позволяет с большей точностью проводить наблюдения не только в оптическом, но и в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах.

«Космический телескоп James Webb станет главной в мире обсерваторией в науках о космосе после запуска в 2021 году. Webb будет разгадывать тайны нашей Солнечной системы, заглядывать в далекие миры вокруг других звезд, исследовать загадочные структуры и происхождение нашей Вселенной», — говорится на сайте НАСА.

В ноябре заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева на заседании Совета Российской академии наук по космосу заявила, что разрабатываемый российский космический телескоп «Миллиметрон», который планируется запустить в начале 2030-х годов, будет в сто раз дешевле американской орбитальной лаборатории James Webb.

Головным разработчиком James Webb выступает американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman. Стоимость космической обсерватории составляет около десяти миллиардов долларов. Основные задачи James Webb — изучение ранней Вселенной, галактик и сверхмассивных черных дыр, а также подробное исследование экзопланет.

Сведение с орбиты Hubble допускается на конец 2030-х годов.