Вирусолог дал советы российским путешественникам

Доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн дал советы путешественникам, как обезопасить себя во время пандемии коронавируса. Его слова в воскресенье, 26 декабря, приводит RT.

Врач рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать в поездках, чтобы избежать заражения вирусами и возможных проблем со здоровьем.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — заявил Альтштейн.

Он напомнил о том, что медицинскую маску нужно носить в транспорте и в местах большого скопления людей. По мнению вирусолога, менять ее необходимо примерно каждые два часа, как можно чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.

Ранее стало известно, что россияне могут пройти курс вакцинации от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами в Египте.

