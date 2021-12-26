Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Вирусолог дал советы российским путешественникам

Вирусолог Альтштейн посоветовал путешественникам менять маски каждые два часа и мыть руки

Фото: Sutterstock

Доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн дал советы путешественникам, как обезопасить себя во время пандемии коронавируса. Его слова в воскресенье, 26 декабря, приводит RT.

Врач рассказал, какие меры предосторожности следует соблюдать в поездках, чтобы избежать заражения вирусами и возможных проблем со здоровьем.

«Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила», — заявил Альтштейн.

Он напомнил о том, что медицинскую маску нужно носить в транспорте и в местах большого скопления людей. По мнению вирусолога, менять ее необходимо примерно каждые два часа, как можно чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.

Ранее стало известно, что россияне могут пройти курс вакцинации от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами в Египте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам
Более 70 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Семак выступил против сохранения Дзюбы в «Зените»
Назван самый популярный продукт у россиян перед Новым годом
Российский блогер попал на закрытый показ Филиппа Плейна и поделился эмоциями
Полюбившие макияж мужчины-блогеры рассказали о жизни в России
Вирусолог дал советы российским путешественникам
Врач дал совет аллергикам перед установкой искусственной ели
Бывшие бойцы UFC подерутся в промоушене Нурмагомедова
ОМОН разогнал гей-вечеринку в российском городе
Кардиолог рассказала о последствиях отказа от сигарет
Юрист предупредил курильщиков о новых штрафах и запретах в 2022 году
ЕС потребовал от России заплатить за отказ от импорта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter