Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам рассказали о возможности вакцинироваться в Египте

TourDom: у россиян есть возможность привиться в Египте препаратами, одобренными ВОЗ

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Отечественным путешественникам рассказали о возможности пройти курс вакцинации в Египте препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на представителей туристических компаний.

Так, желающие привиться в республике российские туристы должны зарегистрироваться на сайте egcovac.mohp.gov.eg. В разделе информации необходимо указать паспортные данные и контактный номер телефона, на который в течение 3-4 дней будет отправлено СМС с адресом центра вакцинации и временем приема.

Уточняется, что прививка проводится бесплатно, но за бумажный сертификат придется заплатить около 1000 египетских фунтов (4,6 тысячи рублей) или, если он необходим в электронном виде, — 400 египетских фунтов (1,8 тысячи рублей).

Материалы по теме:
«Вечерняя стрельба — обыденное явление» Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
30 января
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря

При этом туроператоры предупредили путешественников о возможном риске проведения данной процедуры за рубежом — есть вероятность не уложиться по срокам. Эксперты отметили, что это касается тех туристов, кто планирует привиться двухфазным препаратом, поскольку между первым и вторым уколом должен пройти 21 день. «Кроме того, только приглашения на прививку можно ожидать две недели. Чаще такой возможностью пользуются россияне, которые проживают в Египте. Для туристов вакцинация на отдыхе скорее лотерея», — добавили они.

Ранее в декабре стало известно, что Хорватия, Сербия и Греция стали самыми востребованными странами для вакцинных туров среди отечественных туристов. Отмечается, что в Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги
В Москве изменились тарифы на парковку
Двое мошенников похитили россиянку ради квартиры
Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного
Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день
В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России
Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter