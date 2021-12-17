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Названы самые популярные страны для вакцинных туров

Хорватия, Сербия и Греция названы самыми востребованными странами для вакцинных туров

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Хорватия, Сербия и Греция названы самыми востребованными странами для вакцинных туров среди отечественных туристов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Русский Экспресс».

Отмечается, что в Хорватии вакцинация проводится без предварительной записи однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson или двухкомпонентными Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В Сербии необходимо официальное подтверждение записи на прививку, среди прочих доступен препарат Sinopharm.

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Также набирают популярность вакцинные туры в Грецию: посольство этой страны лояльно к выдаче шенгенских мультивиз россиянам. «Что касается Греции, то с декабря при наличии прививки "Спутником V" достаточно одной дозы препарата Pfizer, чтобы получить европейский QR-код. Но для этого нужно предварительно подать документы», — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Кроме того, специалист отметил, что наиболее востребованными вакцинами среди отечественных путешественников являются Johnson & Johnson и Pfizer.

Ранее в декабре сообщалось, что спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое, увеличившись с 3–5 до 10 тысяч поездок в месяц. Так, с момента старта продаж вакцинных туров в сентябре спрос на них уже вырос втрое. 

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Валентина Процкова
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