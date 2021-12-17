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Вакцинному туризму предрекли трехкратный рост

«Известия»: спрос на вакцинные туры за рубеж может вырасти до 10 тыс. поездок в месяц

Фото: Marko Djurica / Reuters

Спрос на вакцинные туры за рубеж в ближайшее время может вырасти втрое, увеличившись с 3–5 до 10 тысяч поездок в месяц. Об этом пишут «Известия».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, что с момента старта продаж вакцинных туров в сентябре спрос на них уже вырос втрое. Также стоит ожидать аналогичного роста на фоне появляющейся информации о признании в России европейских сертификатов о вакцинации.

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В туроператоре «Русский Экспресс» уточнили изданию, что основную массу таких туристов составляют часто путешествующие за границу ради встречи с семьей или по делам бизнеса. Пока что в связи с рождественскими и новогодними праздниками пункты вакцинации за границей или не работают на полную мощность, или закрыты, но после 10 января поток россиян вырастет.

В ноябре стало известно о значительном снижении интереса иностранцев к вакцинным турам в Россию в 2021 году. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, если в прошлом году граждане иностранных государств массово хотели привиться российскими препаратами, то сейчас ситуация переменилась в корне. «Сейчас наши едут туда, думаю, к концу года несколько десятков тысяч таких туристов будет. Это Сербия, Хорватия, Греция, Германия, Венгрия, список пополняется», — добавила она.

Марина Совина
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