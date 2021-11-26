Иностранцы расхотели ехать в Россию за вакцинами

Стало известно о значительном снижении интереса иностранцев к вакцинным турам в Россию в 2021 году. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, если в прошлом году граждане иностранных государств массово хотели привиться российскими препаратами, то сейчас ситуация переменилась в корне.

«Сейчас наши едут туда, думаю, к концу года несколько десятков тысяч таких туристов будет. Это Сербия, Хорватия, Греция, Германия, Венгрия, список пополняется», — добавила Ломидзе.

Ранее в ноябре руководитель ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко заявил о возможности запуска в России вакцинного туризма с января 2022 года. По его словам, специально для этого обсуждается вопрос об упрощении визовых требований для въезжающих по этой программе.