В России захотели упростить выдачу виз для вакцинного туризма

В России к 2022 году запланировали запустить вакцинный туризм — специально для этого обсуждается вопрос об упрощении визовых требований для въезжающих по этой программе. Об этом пишут «Известия».

Как сообщил изданию руководитель ассоциации туроператоров «Турпомощь» Александр Осауленко, рабочие предложения по подготовке вакцинных туров в Россию представят в декабре, а сам проект запустят с января 2022 года. Кроме того, в настоящее время активно обсуждается вопрос упрощения выдачи въездных документов для иностранных туристов, приезжающих за прививками в Россию.

«Виза для въезжающих по этой программе должна быть прообразом электронной визы, должна выдаваться по упрощенному порядку. Решение по этому вопросу сейчас должны утвердить в МИД и МВД. Надо сделать так, чтобы человек, когда решил приехать вакцинироваться в Россию, сделал это максимально быстро и комфортно, надо упростить этот путь», — объяснил глава «Турпомощи».

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, для вакцинного туризма следует ввести механизм упрощенных электронных виз, который действует для зрителей спортивных соревнований. В рамках такой программы получение документа проходит по ускоренной схеме, а также в онлайн-режиме.

Отмечается, что в конце 2020 года число заявок на поездки за вакциной в Россию достигало 100-120 тысяч, однако некоторые эксперты считают, что массового спроса пока не наблюдается. Планируется, что наибольший интерес у иностранцев вызовут прививки однокомпонентными препаратами, например «Спутником Лайт».

Ранее в октябре для россиян запустились продажи вакцинных туров еще в одну европейскую страну — Грецию. Так, туристам предложили путевки на три или четыре ночи в Салоники — привиться можно одной из нескольких одобренных ВОЗ вакцин на выбор: однокомпонентной Johnson & Johnson или двухфазными BioNTech-Pfizer и Moderna.