Россияне массово заинтересовались вакцинными турами в одну европейскую страну

Стало известно о массовом интересе россиян к вакцинным турам в Сербию, где можно привиться одним из препаратов, признанных ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает ТАСС.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, страна стала лидером по количеству проданных вакцинных туров среди россиян. Так, в Сербии можно привиться препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm.

В среднем такая поездка длится три дня — пакетный тур включает в себя проживание в отеле, перелет, питание, медицинскую страховку и трансфер. При этом для посещения республики россиянам не нужно оформлять визу.

«До конца года, это неоднократно звучало от ВОЗ, надеемся, "Спутник" будет признан, и тогда наши туристы тоже смогут получать эти "зеленые паспорта", будучи вакцинированы признанной вакциной», — отметила эксперт.

Ранее в сентябре российским туристам, желающим привиться одобренным в ЕС препаратом от коронавируса, раскрыли подвох вакцинации за рубежом. Эксперты предупредили, что при планировании поездки в Германию может возникнуть проблема с получением визы. Россияне могут въехать в ФРГ по «веским медицинским причинам», однако специалисты не уверены, подходит ли под это определение вакцинация от COVID-19.