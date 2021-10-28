Россиянам предложили вакцинные туры еще в одну европейскую страну

Для российских туристов запустились продажи вакцинных туров еще в одну европейскую страну — Грецию. Об этом пишет TourDom.ru.

Россиянам предложили путевки на три или четыре ночи в Салоники — привиться можно одной из нескольких одобренных ВОЗ вакцин на выбор: однокомпонентной Johnson & Johnson или двухфазными BioNTech-Pfizer и Moderna. Минимальная цена тура составляет 68 тысяч рублей (в стоимость включен перелет, проживание в отеле категории четыре или пять звезд, а также обзорная экскурсия).

Сообщается, что преимуществом вакцинного тура в Грецию для туристов является получение грин-пасса, который позволяет свободно путешествовать по Европе. По данным туроператоров, путевку ради прививки за границей каждый день оформляют 50-60 человек.

Ранее в октябре стало известно о массовом интересе россиян к вакцинным турам в Сербию, где можно привиться одним из препаратов, признанных ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, страна стала лидером по количеству проданных путевок среди отечественных туристов.