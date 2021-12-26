Авиакомпании отменили более пяти тысяч рейсов на праздниках из-за омикрон-штамма

Авиакомпании по всему миру отменили более пяти тысяч рейсов на новогодних праздниках из-за омикрон-штамма. Об этом сообщает CNN.

По информации издания, отменяются как внутренние, так и международные перелеты. В США их количество сократилось на 1,7 тысячи в день Рождества. Решение приняли в связи с увеличением количества заражений новым штаммом среди сотрудников.

В Управлении транспортной безопасности США сообщили, что жители отправляются в путешествия несмотря на риски: так, 23 декабря в аэропортах страны было зафиксировано более 2,1 миллиона пассажиров.

Ранее медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл заявил, что риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два-три раза из-за нового омикрон-штамма. По его словам, за последние недели новый штамм COVID-19 стремительно распространился по всему миру, при этом число пассажиров самолетов перед Новым годом значительно увеличивается.