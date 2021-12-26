Песков сообщил о координации действий между Россией и Китаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Китай дал высокую оценку российской инициативе по подписанию гарантий стратегической безопасности. Об этом он сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.

Песков подчеркнул, что Индия и Китай являются странами-партнерами и союзниками России. «Мы во многом координируем наши действия на международной арене, особенно с Китайской Народной Республикой <> И мы продолжим наши консультации, у нас особое отношение», — заявил он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва и Пекин смогли вывести двусторонние отношения на продвинутый уровень стратегического партнерства. Он подчеркнул, что лидеры государств старательно выстраивали их на протяжении многих лет.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции назвал Китай основным стратегическим партнером. По его словам, сотрудничество Москвы и Пекина является значимым стабилизирующим фактором на международной арене.