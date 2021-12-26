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Стало известно о готовности Великобритании эвакуировать войска с Украины

Daily Express: Великобритания готова эвакуировать войска с Украины при вторжении России

Фото: Reuters

Великобритания готова эвакуировать свои войска с Украины при случае, если Россия совершит вторжение в страну. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Командующие армией должны провести полное "рецензирование" операции Orbital, чтобы удостовериться, что весь личный состав британских войск может быть "безопасно выведен", если Москва введет войска», — пишет газета.

По данным Daily Express, решение об эвакуации будет принимать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.

Большая часть британских войск расположена в городе Яворов Львовской области Украины — военных оттуда выведут к польской границе, сообщили источники издания. Небольшая группа военных находится в Киеве, ее также направят к границе. Морской кадровый состав, располагающийся в Одессе, находится в Великобритании в связи с Рождеством.

19 декабря министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон отказался отправлять своих военных защищать Украину в случае якобы планируемого Россией вторжения. Он заявил, что несмотря на стремление Киева вступить в НАТО, страна не является членом альянса, в связи с чем ни у кого нет желания за нее вступаться. Уоллес добавил, что отправка британских военных на Украину является «крайне маловероятным событием».

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Майя Гавашели
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