Глава Минобороны Британии Бен Уоллес в интервью журналу Spectator рассказал, что Лондон отказался отправлять своих военных защищать Украину в случае якобы планируемого Россией вторжения. Он объяснил это тем, что несмотря на ее стремление вступить в НАТО страна не является членом альянса, в связи с чем ни у кого нет желание за нее вступаться.

По его словам, отправка британских военных на помощь Киеву является «очень маловероятным» событием. Министр признал, что в случае возникновения военного конфликта Украине, судя по всему, придется сражаться в одиночку. Он считает, что максимальная выгода, которую в данной ситуации можно извлечь из взаимодействия с Украиной — продажа ей оружия.

Это факт, что Украина не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России. Мы не должны обманывать людей Бен Уоллес Министр обороны Великобритании

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, России грозят серьезные экономические санкции от Соединенного Королевства и «Большой семерки» (G7) в случае ее вторжения на Украину. Он выразил озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и заявил, что подобный инцидент станет катастрофой не только для Москвы, но также для Киева и всего мира.

Подготовка Украины к мнимому вторжению России

Украинские власти, в свою очередь, постоянно поднимают тему о якобы неминуемом вторжении России, выпрашивая военную и экономическую помощь у каждого, от кого может ее получить. Кроме того, Киев постоянно пытается добиться от Запада каких-либо гарантий защиты от Москвы.

Так украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба потребовал от западных партнеров внести ясность в свои заявления о возможных антироссийских санкциях в связи с ситуацией вокруг Украины. Он заявил, что отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Европейского Союза (ЕС) к решительным ответным действиям при «вторжении» России на Украину.

Президент Владимир Зеленский сказал, что не хотел бы вступать в военное противостояние с Россией и высказался за дипломатическое решение вопроса. Он признался, что к таким мыслям его привело осознание того, что в случае военного конфликта каждая из сторон понесет огромные потери, а он не хочет допускать таких жертв.

Однако, большое число украинцев, как политиков, так и обычных граждан, открыто признают, что власти откровенно спекулируют на данной теме. Например, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя возможность введения военного положения в стране, отметил, что в настоящее время не пугал бы этим людей, поскольку отсутствуют причины для принятия подобных мер.

Он также подчеркнул, что увеличение числа российских военнослужащих у границ Украины не является настолько критичным, чтобы можно было говорить об их готовящемся наступлении на ее территорию. По его мнению, для такой перспективы Москва должна нарастить группировку войск, сконцентрированных возле границы Украины.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский признал отсутствие выгоды, которую могла бы получить Россия в случае подобного вторжения. Он отметил, что власти страны делают большое количество заявлений, которые противоречат друг другу. По его мнению, это говорит о том, что делающие подобные заявления люди не общаются между собой.

Никто на нас не нападет, потому что России эта головная боль не нужна, России нет никакого смысла нападать, ее сейчас все устраивает в геополитическом плане, единственное сейчас происходит выяснение отношений, конкуренция между США, Россией и Китаем. Сейчас действительно повышаются ставки и каждый себе хочет выторговать побольше и Украина в данном контексте вторична Виктор Скаршевский Экономический эксперт

Взгляд на ситуацию из России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на отсутствие у России намерений вторгаться на Украину, назвав домыслы о предполагаемом нападении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких государств.

Помимо этого он добавил, что в настоящее время Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник. Он отметил, что русские и украинцы останутся братскими народами, несмотря на оболванивание властями Украины своих граждан. Также представитель Кремля отметил враждебность украинских властей по отношению к России.