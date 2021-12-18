На Украине оценили возможность введения военного положения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность введения военного положения в стране в эфире программы «Апостороф ТВ» на YouTube.

Данилов оценил перспективы введения военного положения на Украине: он подчеркнул, что «не пугал бы этим людей сейчас». Он заявил об отсутствии причин для принятия таких мер.

«Все эти решения будут приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут в стране. Сегодня таких обстоятельств нет, если они завтра появятся, то сразу будут приняты соответствующие решения», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО Украины добавил, что власти страны наблюдают а ситуацией на границе с Россией. По его словам, там наблюдается укрепление военных сил России.

«Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границе с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критично, чтобы сейчас говорить, что завтра они начнут активные действия», — отметил Данилов.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о полной потере Украины для России как союзника. Он также отметил враждебность украинских властей по отношению к России.

12 декабря Песков назвал информацию о предполагаемом вторжении России на Украину пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для каких стран.