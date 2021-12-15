Джонсон пообещал России серьезные санкции в случае вторжения на Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Соединенное Королевство и «Большая семерка» (G7) введут в отношении России серьезные экономические санкции в случае ее вторжения на Украину, передает ТАСС.

Выступая 15 декабря в Палате общин британского парламента, Джонсон рассказал о недавнем общении с президентом России Владимиром Путиным и сообщил, что сказал ему о принятии международным сообществом пакета серьезных санкций, если произойдет военная агрессия.

«Вторжение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для России, но и для Украины и всего мира», — добавил премьер-министр.

Джонсон общался с Путиным по телефону 13 декабря. В разговоре британский премьер выразил озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.