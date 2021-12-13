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Джонсон пригрозил Путину последствиями в случае действий против Украины

Премьер Британии Джонсон предупредил Путина о серьезных последствиях из-за Украины

Фото: Kirsty O'Connor / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров пригрозил президенту России Владимиру Путину серьезными последствиями в случае дестабилизирующих действий против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Британский премьер предупредил российского президента, что шаги, принятые против украинской стороны, станут стратегической ошибкой. Политик подчеркнул приверженность Лондона территориальной целостности и суверенитету Украины.

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По словам представителя Даунинг-стрит, Джонсон выразил озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Ранее глава МИД Австрии Александр Шалленберг рассказал, что Европейский союз внимательно следит за ситуацией на украинской границе и готов к жесткому ответу в случае определенных действий России. Министр указал на необходимость деэскалации, подкрепленной действиями с обеих сторон и общей линией Евросоюза.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано также заявил, что ЕС поддержит Украину перед лицом любой агрессии. «ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — заключил он.

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Анжелика Бережная
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