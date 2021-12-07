ЕС пообещал России последствия «хуже 2014 года» в случае нападения на Украину

Европейский союз не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займем сторону Украины и будем поддерживать ее перед лицом любой агрессии», — пообещал дипломат.

Материалы по теме «Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта? Министерство дружбы. Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?

По его словам, если вторжение на Украину все же произойдет, оно обернется худшими последствиями. «Европейский Союз будет стоять на защите Украины, мы будем ее поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности. В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — сказал он.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга в ходе выступления заявил, что США вместе с Европейским союзом выработали контрмеры экономического характера против России на случай ее якобы возможного вторжения на Украину. По мнению представителя американской администрации, это нанесет «значимый и серьезный ущерб российской экономике, если они решат пойти на это».

В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину назвали информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель — представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине.