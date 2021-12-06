США рассказали о мерах при «вторжении» России на Украину

Представитель американской администрации высокого ранга в ходе выступления заявил, что США вместе с Европейским союзом (ЕС) выработали контрмеры экономического характера против России на случай ее якобы возможного вторжения на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Мы провели интенсивные консультации с европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае крупной военной эскалации со стороны России на Украине», — сказал представитель администрации, добавив, что Вашингтон считает, что у него есть возможность дальнейших действий, которая будет предполагать существенные экономические контрмеры и со стороны европейцев, и со стороны США.

По мнению представителя американской администрации, это нанесет «значимый и серьезный ущерб российской экономике, если они решат пойти на это». «Мы считаем, что есть возможность дать России ясный сигнал относительно того, что она по-настоящему понесет значимые, долговременные издержки, если пойдет на военную эскалацию», — выразил мнение сотрудник.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен ясно объяснить российскому лидеру Владимиру Путину, что готов оказать экономическое давление на Москву в случае ее конфликта с Украиной. Псаки добавила, что Байден планирует обсудить свои действия с союзниками. Она также подчеркнула, что США стремятся донести до России, что ситуацию с Украиной нужно решать методами дипломатии.