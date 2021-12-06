Байден заявит Путину о готовности оказать давление на Россию из-за Украины

Президент США Джо Байден намерен ясно объяснить российскому лидеру Владимиру Путину, что готов оказать экономическое давление на Москву в случае ее конфликта с Украиной. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит «Интерфакс».

«Он ясно даст понять, что мы готовили ряд экономических мер, которые могут нанести ущерб. Мы ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения на переговорах. Однако будут и другие темы», — указала она.

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Псаки добавила, что Байден планирует обсудить свои действия с союзниками. Она также подчеркнула, что США стремятся донести до России, что ситуацию с Украиной нужно решать методами дипломатии.

Официальный представитель Белого дома не ответила прямо на вопрос, будут ли Соединенные Штаты использовать вооруженные силы в случае военного конфликта Москвы и Киева, пояснив, что «военный аспект — это не наш приоритетный вариант».

Ранее Псаки сообщила, что Байден в ходе разговора с Путиным в том числе обсудит кибербезопасность и иные вопросы отношений Москвы и Вашингтона. По ее словам, США нацелены на то, чтобы выводить отношения с РФ на более стабильную основу, не стремятся к эскалации.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут вечером во вторник, 7 декабря. Они состоятся в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами определят необходимое для разговора время.

