Белый дом оценил предстоящий разговор Путина и Байдена

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидером России Владимиром Путиным в том числе обсудит кибербезопасность и иные вопросы отношений Москвы и Вашингтона, не только ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, США нацелены на то, чтобы выводить отношения с РФ на более стабильную основу, не стремятся к эскалации. Предстоящий диалог глав двух государств не следует рассматривать как возможность для изложения США угроз в адрес РФ, оценила Псаки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что специальная закрытая телефонная линия для разговора Путина и Байдена 7 декабря будет использована впервые. Он отметил, что благодаря линии лидеры двух стран смогут провести диалог «по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности». Пресс-секретарь президента призвал воздержаться от экзальтированных ожиданий от переговоров Путина и Байдена. В Кремле уже заявляли, что встреча пройдет в закрытом формате и не будет транслироваться.