В Кремле рассказали о специальной линии для разговора Путина и Байдена

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что специальная закрытая телефонная линия для разговора президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена будет использована впервые. Об этом он заявил в интервью RT.

«Защищенная линия видеосвязи наших двух стран задействуется в первый раз», — сказал пресс-секретарь российского президента. Он отметил, что благодаря линии лидеры двух стран смогут провести диалог «по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности».

Также Песков напомнил, что эта линия существует уже давно, однако до сих пор только тестировалась в рабочем режиме. «Главами государств не задействовалась», — сообщил он.

Ранее Песков сообщал, что запланированный на 7 декабря разговор Путина и Байдена пройдет по линии секретной связи. Пресс-секретарь президента призвал воздержаться от экзальтированных ожиданий от переговоров Путина и Байдена. В Кремле уже заявляли, что встреча пройдет в закрытом формате и не будет транслироваться.