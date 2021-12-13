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В ЕС пригрозили России жестким ответом из-за ситуации на границе с Украиной

Глава МИД Австрии Шалленберг: ЕС жестко отреагирует на действия России против Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Европейский союз внимательно следит за ситуацией на украинской границе и готов к жесткому ответу в случае определенных действий России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает РИА Новости.

Министр указал на необходимость деэскалации, подкрепленной действиями с обеих сторон и общей линией Евросоюза. «Россия должна понимать, что мы внимательно наблюдаем за ситуацией, если будет предпринят шаг, мы отреагируем совершенно конкретно и жестко», — пригрозил дипломат.

Ранее ЕС пообещал России последствия «хуже 2014 года» в случае нападения на Украину. По словам официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано, ЕС поддержит Украину перед лицом любой агрессии. «Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности», — заключил он.

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Анжелика Бережная
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