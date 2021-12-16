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Зеленский высказался за мир с Россией

Президент Украины Зеленский: мы верим в дипломатическое решение противостояния с Россией

Фото: Офис Президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский не хочет вступать в военное противостояние с Россией и высказался за дипломатическое решение вопроса. Об этом президент сообщил в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией]», — сказал Зеленский. Президент добавил, что вместе со Столтенбергом детально обсудил последствия возможной военной эскалации между Россией и Украиной. Среди украинских и западных политиков российское вторжение на Украину считается одним из возможных сценариев развития событий в ближайшем будущем.

К подобному убеждению Зеленского, по его собственному признанию, привели мысли о возможных жертвах в случае российского военного вторжения на Украину. «Мы точно понимаем, что если будет полномасштабная война, то будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв, поэтому мы этого не хотим, как любой цивилизованный человек», — отметил украинский лидер.

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Зеленский также признал, что украинская армия уступает по численности российским вооруженным силам. В свете того, что американский президент Джо Байден отказался от переброски сил армии США на Украину даже в случае военного вторжения, столкновение с «одной из самых мощных армий» нежелательно для Киева.

14 декабря украинский президент посетовал, что, несмотря на поддержку Запада, Украине не удается «вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, но и просто к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины». Тогда он добавил, что украинская армия в любом случае постарается сдержать агрессора.

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Дмитрий Настасьев
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