Зеленский увидел нехватку усилий Запада для сдерживания России

Поддержки США и Европы недостаточно для сдерживания и противодействия России в конфликте с Украиной, считает украинский лидер Владимир Зеленский. На нехватку поддержки Запада Зеленский пожаловался в интервью газете La Repubblica, которое опубликовали на сайте президента Украины.

«Мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока недостаточно, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, но и просто к содержательным переговорам относительно мира на востоке Украины», — ответил Зеленский на вопрос о готовности самостоятельно противостоять российскому вторжению. Президент уверен, что украинская армия в любом случае постарается защитить территорию страны.

Кроме того, Зеленский увидел в поведении России несоблюдение Минских соглашений и пожаловался на то, что Москва не пускает международные организации к «пленным». «Этого не происходит, потому что украинские пленные пребывают в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту», — рассказал президент Украины.

Среди высших чиновников Украины продолжает циркулировать мнение о якобы грядущем российском вторжении в страну. Киевская администрация даже собралась проводить в столице учения для подготовки горожан к сценарию захвата Украины российскими войсками.

В Кремле подготовку к вторжению на Украину отрицают и опасаются провокаций со стороны западных стран. При этом российский президент Владимир Путин заинтересован в гарантиях неприсоединения Киева к Североатлантическому альянсу.