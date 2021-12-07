На Украине признали отсутствие выгоды для России в случае «вторжения»

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «НАШ» признал отсутствие выгоды, которую могла бы получить Россия в случае якобы планируемого вторжения на Украину.

«Никто на нас не нападет, потому что России эта головная боль не нужна, России нет никакого смысла нападать, ее сейчас все устраивает в геополитическом плане, единственное сейчас происходит выяснение отношений, конкуренция между США, Россией и Китаем. Сейчас действительно повышаются ставки и каждый себе хочет выторговать побольше и Украина в данном контексте вторична», — заявил специалист.

Кроме того он отметил, что власти страны делают большое количество заявлений, которые противоречат друг другу. По его мнению, это говорит о том, что делающие подобные заявления люди не общаются между собой.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун объяснил, почему в стране происходит такая истерия на тему возможного «вторжения» российских военных. Также он назвал три «предохранителя», благодаря которым Москва точно не станет нападать на Киев.