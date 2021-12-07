На Украине назвали три «предохранителя» от «вторжения» России на Украину

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала «НАШ» объяснил, почему в стране происходит такая истерия на тему возможного «вторжения» российских военных. Он назвал три «предохранителя», благодаря которым Москва точно не станет нападать на Киев.

«"Вы же знаете, что "Путин нападет" — это сделано специально только для того, чтобы внутри страны не возникли протестные настроения. Я даю 100 процентов, что Путин не нападет, если у нас не будет государственного переворота, во-вторых, если у нас не будет наступления со стороны наших военных на территорию Донбасса или Крыма и третье — если у нас не будут размещены ракеты с атомными боеголовками стран НАТО — это три предохранителя», — заявил экс-генпрокурор.

Ранее стало известно, что официальный представитель Министерства обороны США (Пентагона) Джон Кирби на брифинге с журналистами усомнился в том, что якобы планирующееся вторжение России на Украину является неизбежным. Однако он добавил, что Вашингтон с переживаниями следит за ростом числа российских военных у границ с Украиной, не имея никаких данных об их намерениях.