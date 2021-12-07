Пентагон усомнился в неизбежности «вторжения» России на Украину

Официальный представитель Министерства обороны США (Пентагона) Джон Кирби на брифинге с журналистами усомнился в том, что якобы планирующееся вторжение России на Украину является неизбежным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы все это вылилось в конфликт того или иного рода или во "вторжение"», — заявил Кирби, добавив, что Вашингтон с переживаниями следит за ростом числа российских военных у границ с Украиной, не имея никаких данных об их намерениях.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США считают, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. Он добавил, что Штаты не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о готовности «вторжения на Украину», однако считают, что Москва точно готовится к такому повороту событий.