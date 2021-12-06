Белый дом заявил о готовности России напасть на Украину с трех сторон

Администрация США: считает, что РФ готова напасть на Украину с трех сторон

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США считают, что РФ готова напасть на Украину с трех сторон. Его слова приводит РИА Новости.

По словам сотрудника администрации, США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о готовности «вторжения на Украину».

«Но планирование с нашей точки зрения ясное: передвижение войск в дополнение к [размещению] батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ [Украины] — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал представитель американской администрации.

Также он заявил, что США видят передвижение дополнительного военного потенциала и сил вблизи Украины в многочисленных районах. Чиновник выразил мнение, что это якобы соответствует картине планирования «иностранной военной эскалации на Украине».

Ранее представитель американской администрации высокого ранга в ходе выступления заявил, что США вместе с Европейским союзом (ЕС) выработали контрмеры экономического характера против России на случай ее якобы возможного вторжения на Украину. По мнению представителя американской администрации, это нанесет «значимый и серьезный ущерб российской экономике, если они решат пойти на это».