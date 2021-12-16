На Украине заявили об отсутствии признаков скорого российского вторжения

Увеличение числа российских военнослужащих у границ Украины не является настолько критичным, чтобы можно было говорить об их готовящемся наступлении на территорию республики. Об этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил в интервью Reuters.

Он заявил об отсутствии признаков скорого вторжения России и отметил, что для такой перспективы Москва должна нарастить группировку войск, сконцентрированных возле границы Украины.

По его словам, на сегодняшний день возле рубежей республики находится 92 тысячи российских военных. Данилов добавил, что для проведения наступления эту группировку нужно будет увеличить до 500-600 тысяч человек.

Секретарь СНБО также выразил надежду, что в случае каких-либо военных действий со стороны России НАТО окажет Украине поддержку и насчет поставлять ей необходимое вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал республику форпостом НАТО и заявил, что если армия республики не выстоит в войне с Россией, то Североатлантический альянс «будет должен всем своим странам». При этом он подчеркнул, что полномасштабный российско-украинский военный конфликт обернется «миллионами жертв».

