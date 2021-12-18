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Украина попросила Запад внести ясность в заявления о санкциях против России

Washington Post: глава МИД Украины Кулеба попросил ЕС внести ясность в санкции против РФ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил страны Запада внести ясность в свои заявления о возможных санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет Washington Post.

В интервью газете он заявил, что отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей относительно потенциальных мер с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Европейского Союза (ЕС) к решительным ответным действиям при «вторжении» России на Украину.

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Также глава МИД заявил, что должностные лица Украины призвали страны Запада к утверждению пакета санкций, которые, помимо прочего, будут предполагать отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, ограничения на операции с суверенным долгом РФ, а также рестрикции в отношении активов представителей ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина.

Кулеба призвал Соединенные Штаты и Великобританию действовать самостоятельно, если ЕС, поддерживающий более тесные связи с Россией в сфере торговли и энергетики, предложит менее жесткие меры.

Газета также напоминает, что Киев просит страны Запада предоставить дополнительную военную помощь. «Если я увижу признаки того, что США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы, то я сразу забеспокоюсь, потому что считаю это совершенно неправильной и неразумной линией поведения», — заключил Кулеба.

Ранее вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призвала не колебаться в вопросе ужесточения санкций против России.

Марина Совина
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