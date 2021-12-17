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На Украине потребовали превентивных санкций против России

Вице-премьер Украины Стефанишина: нельзя колебаться в вопросе санкций против РФ

Фото: РИА Новости

Вице-премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина призваоа не колебаться в вопросе ужесточения санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Стефанишиной, относительно санкций нельзя колебаться, поскольку есть вероятность агрессии со стороны РФ. Санкционная политика варьируется по уровню жестокости в разных странах, однако они должны быть превентивной, а не реактивной мерой, потребовала вице-премьер.

Она также отметила, что позиция Германии в этом контексте еще не сформирована, но Украина призывает быть готовыми к ужесточению санкционной политики.

Ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, включающую призыв подготовиться к введению новых санкций против России в случае эскалации конфликта. Согласно результатам голосования, за принятие резолюции высказались 548 парламентариев, против выступили 69, еще 54 воздержались. Депутаты призвали Москву прекратить наращивать военные силы у украинских границ и напомнили, что это создает угрозу для безопасности Европы.

Марина Совина
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