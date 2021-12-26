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Бывший СССР

Мужчина вступился за женщину на улице и был зарезан ее гражданским мужем

В Киеве прохожий вступился за женщину, которую избивал гражданский муж, и был убит

Фото: Shutterstock

В Киеве прохожий вступился за женщину и был зарезан ее гражданским мужем. Об этом сообщается на сайте регионального управления Национальной полиции Украины.

Потерпевший стал свидетелем конфликта между парой на улице. Он попросил мужчину прекратить избивать женщину. Тот в ответ достал нож и ударил его в грудь. Заступившийся за женщину киевлянин получил два проникающих ранения грудной клетки и скончался до приезда врачей.

Подозреваемый в убийстве задержан. Выяснилось, что он был судим за имущественное преступление. Теперь ему может грозить пожизненное лишение свободы.

21 декабря в Москве трое мужчин избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, который заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову, возле караоке-бара.

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Алевтина Запольская
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