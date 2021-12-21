Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Автомобилист
0:2
Завершен
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Металлург Мг
4:3
(ОТ)
Завершен
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
5:1
3-й период
live
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
2:2
Перерыв
live
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
2:2
Перерыв
live
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Описано состояние избитого российского фигуриста-чемпиона

Менеджер избитого фигуриста Дмитрия Соловьева: он находится под капельницей
Дмитрий Соловьев

Дмитрий Соловьев. Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Менеджер олимпийского фигуриста-чемпиона Дмитрия Соловьева Елена Болотова описала состояние спортсмена после нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дима находится под капельницей», — сообщает представительница спортсмена. Она также отметила, что он находится в сознании. В ближайшее время ему предстоят дополнительные процедуры. В частности, проведение компьютерной томографии.

Соловьев получил травму головы и находится в Боткинской больнице

Переживший нападение фигурист был госпитализирован. Соловьев поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. По данным Telegram-канала Baza, у фигуриста закрытая черепно-мозговая травма и множество ушибов.

Фигуриста избили из-за того, что он вступился за свою девушку

Спутница российского фигуриста керлингистка Анна Сидорова в беседе с «Матч ТВ» описала ситуацию, которая привела к нападению на Соловьева. Сидорова отдыхала вместе с подругами. Одна из девушек попросила зажигалку у компании молодых людей у выхода из караоке-бара, который расположен в Весковском переулке. Во время словесной перепалки сам фигурист еще находился в заведении.

Когда же спортсмен вышел на улицу, он вмешался в конфликт и вступился за девушек. Далее произошла драка: в ответ на устное замечание неизвестный толкнул Соловьева. На упавшего спортсмена налетели остальные. Фрагменты инцидента также опубликованы Telegram-каналом Baza.

Подозреваемых в избиении Соловьева задержали

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что подозреваемые в нападении на олимпийского чемпиона уже задержаны. Отмечается, что злоумышленники были пойманы недалеко от места происшествия.

Соловьев — олимпийский чемпион в танцах на льду

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2013 году пара стала чемпионами Европы. Также Боброва и Соловьев трижды становились серебряными призерами чемпионатов Европы и семикратными чемпионами России.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Шольц выразил Путину обеспокоенность ситуацией на границе Украины
В Абхазии митинги за отставку президента переросли в столкновения с милицией
Российские полицейские задержали семерых «черных» банкиров
Отсидевшего 23 года невиновного мужчину выпустили на свободу
Описано состояние избитого российского фигуриста-чемпиона
Раскрыта опасность неправильной ходьбы
Российский суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
Москвичка развела в своей квартире более 100 кошек
Двоих россиян осудят за мошенничество на несколько миллиардов рублей
Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили
Названа самая желанная для путешествий страна мира
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter