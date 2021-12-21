Описано состояние избитого российского фигуриста-чемпиона

Менеджер олимпийского фигуриста-чемпиона Дмитрия Соловьева Елена Болотова описала состояние спортсмена после нападения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дима находится под капельницей», — сообщает представительница спортсмена. Она также отметила, что он находится в сознании. В ближайшее время ему предстоят дополнительные процедуры. В частности, проведение компьютерной томографии.

Соловьев получил травму головы и находится в Боткинской больнице

Переживший нападение фигурист был госпитализирован. Соловьев поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. По данным Telegram-канала Baza, у фигуриста закрытая черепно-мозговая травма и множество ушибов.

Фигуриста избили из-за того, что он вступился за свою девушку

Спутница российского фигуриста керлингистка Анна Сидорова в беседе с «Матч ТВ» описала ситуацию, которая привела к нападению на Соловьева. Сидорова отдыхала вместе с подругами. Одна из девушек попросила зажигалку у компании молодых людей у выхода из караоке-бара, который расположен в Весковском переулке. Во время словесной перепалки сам фигурист еще находился в заведении.

Когда же спортсмен вышел на улицу, он вмешался в конфликт и вступился за девушек. Далее произошла драка: в ответ на устное замечание неизвестный толкнул Соловьева. На упавшего спортсмена налетели остальные. Фрагменты инцидента также опубликованы Telegram-каналом Baza.

Подозреваемых в избиении Соловьева задержали

В пресс-службе ГУМВД по Москве сообщили, что подозреваемые в нападении на олимпийского чемпиона уже задержаны. Отмечается, что злоумышленники были пойманы недалеко от места происшествия.

Соловьев — олимпийский чемпион в танцах на льду

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях. В 2013 году пара стала чемпионами Европы. Также Боброва и Соловьев трижды становились серебряными призерами чемпионатов Европы и семикратными чемпионами России.