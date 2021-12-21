Раскрыты подробности нападения на российского фигуриста-чемпиона

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева избила компания из трех мужчин. Подробности нападения на спортсмена раскрыла двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова в беседе с «Матч ТВ».

По словам Сидоровой, изначально конфликт возник между девушками — самой керлингисткой и ее подругами — и группой мужчин на выходе из караоке. Одна из девушек попросила зажигалку у компании молодых людей, после чего между ними завязалась словесная перепалка. Соловьев же в это время еще находился в помещении.

Когда фигурист вышел на улицу, он вступился за девушек, попросив мужчин не разговаривать с ними в подобном тоне. В ответ один из молодых людей толкнул спортсмена.

«Дима упал спиной назад, ударился о дверь заведения, эта компания налетела на него. Мы с девочками стали их разнимать. Получилось, что я и еще две девушки разнимали парней. Точнее, Дима просто лежал, когда его били ногами», — рассказала Сидорова.

Она пояснила, что девушек нападавшие не тронули, а Соловьев «попал под руку».

Об избиении фигуриста стало известно ранее, 21 декабря. Сообщалось, что после нападения его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Атаковавших спортсмена мужчин задержали.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.