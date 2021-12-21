Российского фигуриста-чемпиона госпитализировали после избиения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев избит в Москве. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 32-летний россиянин вступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после чего подвергся нападению. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников на месте.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

20 декабря неизвестный напал на мастера спорта по вольной борьбе Олега Курячего в Москве. После избиения борцу понадобилась помощь медиков: у него диагностировали перелом нижней челюсти и ушибы. Спортсмен обратился в полицию.