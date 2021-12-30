Избитому фигуристу Соловьеву рекомендовали заниматься спортом «в щадящем режиме»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, избитый в центре Москвы, рассказал о своем состоянии, передает «Комсомольская правда». Как уточнил спортсмен, слабость пока не прошла.

После того, как его госпитализировали, он был уверен, что медики поставят диагноз о сотрясении мозга и отправят домой. «Не хотелось лежать в больнице. Но врачи не отпустили», — уточнил Соловьев. Он добавил, что ему запрещается пользоваться телефоном, смотреть телевизор или читать книги. «Даже когда звонил близким по видеосвязи, глаза отводил от экрана, поскольку от концентрации внимания начинала голова болеть», — признался пациент.

Он уточнил, что медики рекомендуют ему не давать нагрузку на голову. «Никаких самолетов два месяца. И заниматься спортом в щадящем режиме, без резких движений», — добавил он. Спортсмен признался, что, скорее всего, не сможет выполнить предписания врачей. «Это моя болезнь, мой наркотик, поэтому, наверное, не удержусь, выйду на лед, поскольку уже обещал Татьяне Навке (олимпийская чемпионка в танцах на льду — прим. "Ленты.ру") откатать новогодние шоу "Аленький цветочек"», — добавил он.

Соловьев был избит 21 декабря в Москве двумя студентами из Читы, когда вступился за свою возлюбленную, керлингистку Анну Сидорову. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.