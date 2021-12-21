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Спорт

Появилось видео избиения российского фигуриста-чемпиона

Издание Baza опубликовало видео нападения на фигуриста Дмитрия Соловьева в Москве

В сети появилось видео нападения на российского фигуриста Дмитрия Соловьева, который заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. Ролик опубликовало издание Baza.

Видео снято камерой наблюдения. По данным Baza, Сидорова и Соловьев находились в московском караоке-клубе в Весковском переулке.

После избиения Соловьев был госпитализирован. Олимпийский чемпион находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. У него тяжелая травма головы.

Соловьев известен по выступлениям в танцах на льду в паре с Екатериной Бобровой. Они становились олимпийскими чемпионами в 2014 году, а на соревнованиях в Пхенчхане выиграли серебро.

Николай Костюков
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