Молния попала в прогуливавшегося под зонтиком охранника

В Индонезии молния поразила охранника, который прогуливался под зонтом во время дождя. Об этом сообщает портал News.Fox24, видео появилось в Telegram-канале «Бушующий мир».

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видны искры после удара молнии по телу жертвы. Мужчина сразу упал на землю, к нему незамедлительно подбежали его коллеги.

Сообщается, что он остался жив. Позже местная полиция уточнила, что пострадавшему 35 лет, он выжил после интенсивного лечения в больнице.

В августе 17 человек погибли и шестеро были ранены от удара молнии во время свадьбы в Бангладеш. Инцидент произошел в округе Навабгандж. Молния попала в судно, которое везло несколько десятков гостей свадьбы через реку Падма.