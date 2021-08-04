17 гостей свадьбы погибли на месте от удара молнии

В Бангладеш 17 человек погибли и шестеро были ранены от удара молнии во время свадьбы. Об этом пишет The Nation.

Инцидент произошел в округе Навабгандж. Сообщается, что молния попала в судно, которое везло несколько десятков гостей свадьбы через реку Падма. «17 человек погибли на месте. Молния ударила в лодку, нанятую для свадебной вечеринки», — сказал в интервью глава администрации района Сакиб Аль Рабби (Sakib Al Rabbi).

Чиновник уточнил, что молния ударила в тот момент, когда один из членов экипажа сбросил якорь для остановки судна.

Издание отмечает, что в это время года в Бангладеш часто случаются сильные грозы с молниями, из-за которых гибнут люди.

Ранее сообщалось, что в районе британского города Ист-Молси, графство Суррей, молния ударила в двух сестер и брата, которые делали селфи во время грозы. Они фотографировались, укрывшись от дождя под деревом.

