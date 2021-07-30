Пережившую удар молнии женщину с окровавленным лицом нашли на вершине горы

В забравшихся на вершину горы Сноудон в Северном Уэльсе женщин ударила молния. Как сообщает издание Daily Star, обеих пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

28 июля полиция Северного Уэльса вызвала горноспасателей, сообщив, что на горе Сноудон в двух женщин ударила молния. Пока члены спасательной команды поднимались на гору пешком, к месту происшествия вылетел вертолет береговой охраны.

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Когда аварийно-спасательные команды добрались до места происшествия, они обнаружили пострадавших женщин. Одна из них была без сознания, и по ее лицу текла кровь. Вторая получила незначительные травмы. Им оказали необходимую помощь на месте, а затем доставили на вертолете в больницу Бангора.

Информации об их состоянии на сегодняшний день пока нет.

Ранее сообщалось, что в районе британского города Ист-Молси, графство Суррей, молния ударила в двух сестер и брата, которые делали селфи во время грозы. Пострадавших госпитализировали.

