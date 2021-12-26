В Белоруссии заявили о развитии страны «вопреки прогнозам недругов»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не только выстояла в условиях жесточайшего давления со стороны западных стран, но и продолжает развиваться, несмотря на «прогнозы и пожелания недругов». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканала ОНТ.

«Вопреки прогнозам и пожеланиям недругов Беларусь выстояла и развивается. Во внешнеэкономической сфере, несмотря на жесточайшее давление и санкции, существенно увеличился экспорт белорусской продукции — положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более 3 миллиардов долларов», — заявил Макей.

Он подчеркнул, несмотря на «уже заказанный для страны похоронный марш» белорусы достойно и спокойно прошли этот период, стали «намного сильнее, закаленнее и увереннее в себе и в будущем страны».

Он отметил, что на международных площадках белорусской дипломатии удалось показать темные стороны европейской демократии. По его словам, практически впервые в адрес так называемых демократических западных государств прозвучала критика со стороны международных организаций и зарубежных СМИ.

«Уже звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникаций с Беларусью со стороны наших западных партнеров», — отметил министр. При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Минск всегда выступал и выступает за конструктивный диалог.

Ранее американское издание Politico назвало президента Белоруссии Лукашенко «чумой» Европы. Газета перечислила политиков, которых считает угрозой для Европы. Politico пишет, что «удушив» оппозицию внутри страны, Лукашенко начал провоцировать Польшу и Литву, став «одним из самых хлопотных соседей для ЕС».

