Лукашенко сочли «чумой» Европы

Издание Politico перечислило политиков, которых считает угрозой для Европы. Под номером девять в список попал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Материал о нем опубликован на сайте издания.

Politico пишет, что «удушив» оппозицию внутри страны, Лукашенко начал провоцировать Польшу и Литву, став «одним из самых хлопотных соседей для ЕС».

В издании белорусского президента сочли «чумой Европы». Помимо преследований оппозиции, Лукашенко обвинили в ведении «гибридной войны» против Евросоюза с помощью мигрантов и «угоне» рейса Ryanair, на борту которого находился оппозиционный активист, бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. При этом Politico считает, что действия Лукашенко остаются безнаказанными. «Европе придется либо найти способ иметь дело со своим последним диктатором, либо привыкнуть к еще одному неудобному спарринг-партнеру прямо по соседству», — подытоживает автор американского издания.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как в мае Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов и наркотрафиком. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения отношений с Западом, начавшегося после того, как в Минске экстренно посадили самолет компании Ryanair. Лайнер приземлился из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, после чего белорусские силовики задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича. Угроза взрыва не подтвердилась.

Волна протестов прошла по всей Белоруссии в 2020 году. После выборов президента, которые состоялись 9 августа, ЦИК заявил, что Лукашенко получил 80 процентов голосов. Его конкурентка на выборах, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь 10 процентов голосов. Несогласные с такими результатами граждане страны вышли на улицы, протесты продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали за рубеж, в числе последних оказалась и сама Тихановская.