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Россиян предупредили о предновогодних схемах мошенников

«Известия»: в России выросла активность мошенников в канун новогодних праздников

Фото: Александр Патрин / РИА Новости

В России заметили выросшую активность мошенников перед новогодними праздниками. Об этом пишут Известия.

При этом злоумышленники атакуют жертв широким фронтом. Так, значительная их часть действует в сети, рассылая пользователям фишинговые сообщения о розыгрышах, акциях или распродажах в магазинах, также популярны предложения о погашении кредитов. Объединяет такие схемы то, что мошенники пытаются получить данные банковских карт. Опрошенные изданием эксперты единогласно советуют не терять осторожность и не верить в чудеса, которые предлагают доверчивым россиянам неизвестные личности.

Однако среди преступников в канун Нового года популярны и преступления, совершаемые в реальном мире. Среди прочего, злоумышленники наносят визиты в дома граждан под видом Дедов Морозов и Снегурочек. И, как рассказал собеседник издания в правоохранительных органах, «пока один танцует — другой ворует». Также есть вероятность нарваться на аниматора, который затребует сумму, значительно превышающую ту, что была объявлена заранее. Бороться с такими мошенниками можно, заранее проговаривая сумму и заключая договор.

Кроме того, стоит помнить о карманниках, промышляющих на праздничных гуляниях. Несмотря на расслабленное праздничное настроение, в это время стоит быть особенно осторожными, посоветовали в полиции.

Марина Совина
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