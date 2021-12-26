Онищенко дал россиянам советы по новогоднему застолью

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» дал гражданам советы по организации новогоднего застолья.

«Нужно сидеть за столом, особенно когда бьют куранты. От традиции никуда не денешься. Легкая пища, легкие закуски», — отметил он.

Онищенко заявил, что в России есть плохая традиция — «выставить еду на стол не для того, чтобы съели, а для того, чтобы позавидовали, какой богатый стол». «Этого тоже делать не надо, — предостерег он. — Самое главное — это движение, это прогулки. Если кто за городом встречает — на горках снежных кататься после того, как пробьют куранты и после того, как вы искренне друг другу пожелаете удачи в новом году».

Он также назвал опасной традицией десятидневный отдых в новогодние праздники. Онищенко призвал максимально использовать эти дни «во благо здоровью», например, ходить на лыжах. «И, конечно, не уткнуться в компьютер и пролежать бездвижно, упершись взглядом в этот мелькающий малосодержательный экран», — добавил он.

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