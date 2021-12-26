Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Онищенко дал россиянам советы по новогоднему застолью

Геннадий Онищенко посоветовал россиянам поставить на новогодний стол легкую пищу и закуски

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» дал гражданам советы по организации новогоднего застолья.

«Нужно сидеть за столом, особенно когда бьют куранты. От традиции никуда не денешься. Легкая пища, легкие закуски», — отметил он.

Онищенко заявил, что в России есть плохая традиция — «выставить еду на стол не для того, чтобы съели, а для того, чтобы позавидовали, какой богатый стол». «Этого тоже делать не надо, — предостерег он. — Самое главное — это движение, это прогулки. Если кто за городом встречает — на горках снежных кататься после того, как пробьют куранты и после того, как вы искренне друг другу пожелаете удачи в новом году».

Он также назвал опасной традицией десятидневный отдых в новогодние праздники. Онищенко призвал максимально использовать эти дни «во благо здоровью», например, ходить на лыжах. «И, конечно, не уткнуться в компьютер и пролежать бездвижно, упершись взглядом в этот мелькающий малосодержательный экран», — добавил он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников перечислил опасные подарки ребенку на Новый год и объяснил, как распознать некачественные игрушки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин высказался об ответных мерах России на расширение НАТО
Россиянин заставлял дочь целовать его в губы в прямом эфире
Москвичей экстренно предупредили о непогоде
МВД Кубани проверят после жалоб на пытки обнаруженного обезглавленным мужчины
Онищенко дал россиянам советы по новогоднему застолью
«Зенит» отреагировал на отказ фанатов от оформления Fan ID
Служители православного храма выбросили больного осла на 25-градусный мороз
В Башкирии столкнулись более 30 автомобилей
Молния попала в прогуливавшегося под зонтиком охранника
В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Блогер Рома Желудь участвовал в разогнанной ОМОНом гей-вечеринке
Названы четыре косвенных признака высокого холестерина
Депутат назвал российские города-цели украинских войск в случае вторжения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter