Врач перечислил опасные подарки ребенку на Новый год

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников перечислил опасные подарки ребенку на Новый год и объяснил, как распознать некачественные игрушки. Его слова в воскресенье, 26 декабря, приводит РИА Новости.

Врач отметил, что в случае с маленькими детьми нужно быть осторожнее с конструкторами с мелкими деталями, поскольку малыши могут их проглотить, что создаст опасность для жизни.

Также он посоветовал россиянам с осторожностью относиться к детским наборам для опытов. Сами по себе содержащиеся в них вещества не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятные последствия.

«Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем», — отметил Тяжельников.

При выборе резиновых, пластмассовых и мягких игрушек нужно тщательно проверять их качество, заявил специалист. По его словам, в состав некачественного товара могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Распознать их можно по резкому химическому запаху и ярко-ядовитым расцветкам.

Ранее врачи рассказали, как восстановиться после новогоднего застолья. В первую очередь, если ночь на 1 января была бессонной, специалисты предлагают отоспаться.