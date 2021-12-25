Россиянам дали советы по восстановлению сил после новогоднего застолья

Врачи дали россиянам советы, как восстановиться после новогоднего застолья. Если ночь на 1 января прошла без сна, специалисты предлагают в первую очередь отоспаться. Рекомендации по восстановлению сил дали «РИА Новости» главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, нарколог столичного депздрава Евгений Брюн и диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Чтобы избежать похмелья, медики советуют выпить утром бульон или любой кисломолочный продукт. Супы и другие жидкости помогут снизить интоксикацию после употребления алкоголя. «На следующий день после новогоднего застолья полезно есть кисломолочные продукты, крепкие бульоны, супы, соленья, а также пить рассол», — перечислил Брюн.

Специалист отметил, что ни в коем случае не следует на утро принимать новую порцию спиртных напитков. «Процесс переработки спиртного занимает от трех дней до трех недель. Не нужно похмеляться спиртным, а также употреблять в состоянии похмелья аспириносодержащие препараты», — подчеркнул нарколог.

Что касается сна, выспаться после новогоднего застолья нужно, однако, по словам Тяжельникова, «впадать в спячку» на все каникулы — совсем не полезно. «В результате вы вернетесь после праздников на работу вялыми, не отдохнувшими и долго будете восстанавливаться», — ответил врач.

Диетолог, в свою очередь, рекомендовала на переедать и не голодать перед Новым годом с целью «наверстать упущенное». Такая тактика, по словам Стародубовой, может привести к чувству тяжести, дискомфорта и другим функциональным нарушениям органов желудочно-кишечного тракта. Однако, если переедание все-таки случилось, лучше всего как можно скорее вернуться к здоровому питанию.

«Прежде всего перестаньте себя винить и настройтесь на здоровое питание и ответственное отношение к своему здоровью. Восстановите правильный распорядок дня, в том числе режим питания, так на ваш пищеварительный тракт будет меньше нагрузки», — рассказала специалист.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева дала россиянам совет по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь. По ее словам, не стоит смешивать разные алкогольные напитки. Она отметила, что Новый год люди традиционно встречают с шампанским, однако на оставшуюся часть застолья нужно выбрать какой-то один напиток, чтобы избежать отравления.